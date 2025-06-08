Boeing 747−400 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево

«Boeing 747−400 рейсом Москва — Анадырь вернулся в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности», — сказал собеседник агентства. Самолет сел штатно.
По его словам, борт вылетел из Шереметьево в 18:46.
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Пассажирский Boeing 747−400 рейсом Москва — Анадырь совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности на борту. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Boeing 747−400 рейсом Москва — Анадырь вернулся в аэропорт Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности», — сказал собеседник агентства. Самолет сел штатно.
По его словам, борт вылетел из Шереметьево в 18:46.