Boeing 747−400 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Пассажирский Boeing 747−400 рейсом Москва — Анадырь совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности на борту. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.