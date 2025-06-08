Электрик погиб от удара током, меняя лампочку в кафе

В одном из заведений общепита на территории Шарташского рынка Екатеринбурга произошел несчастный случай со смертельным исходом, сообщает «МК в Екатеринбурге».
35-летний местный житель, выполнявший работы по замене осветительных приборов, предположительно получил смертельный удар электрическим током.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, трагедия произошла днем 8 июня. Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность погибшего. Это мужчина 1988 года рождения. Следователи, осмотревшие тело, обнаружили характерные признаки электротравмы.
Предположительно, мужчина находился на стремянке, когда произошел роковой контакт с токоведущими элементами.
Следственный комитет по Свердловской области организовал процессуальную проверку по факту происшествия. На месте работала оперативно-следственная группа, которая провела осмотр помещения, изъяла возможные вещественные доказательства и опрашивает свидетелей.
Точные обстоятельства происшествия выясняются в ходе расследования.
Читайте материал «Мужчину едва не унесло в коллектор во время ливня».