«Проведена эвакуация жильцов из многоквартирных домов»: В Колумбии произошло мощное землетрясение

В Колумбии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого, по предварительным данным, пострадал как минимум один человек.
Российские туристы, находящиеся в Колумбии, сообщили каналу SHOT, что ощутили мощные подземные толчки в крупных городах, включая столицу Боготу и Медельин. В целях безопасности была проведена эвакуация жильцов из многоквартирных домов.
Эпицентр сейсмического события располагался в 73 километрах к северо-востоку от Виллависенсио, а глубина очага составила 10 километров.
Местные жители утверждают, что это одно из самых ощутимых землетрясений, произошедших в столице за последнее время. На данный момент подтверждена информация об одном пострадавшем.