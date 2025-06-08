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«Проведена эвакуация жильцов из многоквартирных домов»: В Колумбии произошло мощное землетрясение

В Колумбии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого, по предварительным данным, пострадал как минимум один человек.

В Колумбии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5, в результате которого, по предварительным данным, пострадал как минимум один человек.

Российские туристы, находящиеся в Колумбии, сообщили каналу SHOT, что ощутили мощные подземные толчки в крупных городах, включая столицу Боготу и Медельин. В целях безопасности была проведена эвакуация жильцов из многоквартирных домов.

Эпицентр сейсмического события располагался в 73 километрах к северо-востоку от Виллависенсио, а глубина очага составила 10 километров.

Местные жители утверждают, что это одно из самых ощутимых землетрясений, произошедших в столице за последнее время. На данный момент подтверждена информация об одном пострадавшем.