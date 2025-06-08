В Татарстане в ДТП погиб ребенок

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Один ребенок погиб, еще один ребенок и один взрослый пострадали в ДТП на 767-м км трассы М-7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
«По предварительным данным, 8 июня примерно в 18:50 мск на 767-м км автодороги М-7 водитель автомобиля Nissan не выбрал безопасную дистанцию с впереди идущим грузовым автомобилем и совершил столкновение», — сообщили в прокуратуре и региона.
По данным ведомства, в результате аварии погибла малолетняя пассажирка легкового автомобиля, водитель и второй ребенок госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, прокуратурой организована проверка.