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В Татарстане в ДТП погиб ребенок

Еще двое человек пострадали, отметили в пресс-службе прокуратуры республики.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Один ребенок погиб, еще один ребенок и один взрослый пострадали в ДТП на 767-м км трассы М-7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«По предварительным данным, 8 июня примерно в 18:50 мск на 767-м км автодороги М-7 водитель автомобиля Nissan не выбрал безопасную дистанцию с впереди идущим грузовым автомобилем и совершил столкновение», — сообщили в прокуратуре и региона.

По данным ведомства, в результате аварии погибла малолетняя пассажирка легкового автомобиля, водитель и второй ребенок госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, прокуратурой организована проверка.