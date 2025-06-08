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Две женщины погибли при пожаре на складе на Пермской улице в Москве

Два человека погибли при пожаре в административно-складском комплексе на Пермской улице в Москве. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в пресс-службе столичного отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

Два человека погибли при пожаре в административно-складском комплексе на Пермской улице в Москве. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в пресс-службе столичного отделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

По словам представителей ведомства, пожар на площади 30 квадратных метров ликвидировали свыше 20 профильных специалистов и семь единиц пожарной техники. Сотрудники министерства также эвакуировали 33 человека с верхних этажей здания.

— К сожалению, погибли два человека, — передает официальный Telegram-канал отделения ведомства по Москве.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова уточнила «Вечерней Москве», что погибшими оказались женщины.

— Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, — отметила Нефедова.

Днем пожар также разгорелся в торгово-развлекательном центре «Семеновский пассаж». Огонь охватил вентилируемый фасад. К тушению пламени были привлечены свыше 50 сотрудников пожарных и 15 единиц специальной техники.

Кроме того, из-за возгорания оказалось перекрыто движение по Проектируемому проезду № 64. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда. Вскоре пламя удалось потушить.