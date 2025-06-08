В Венгрии готовятся достойно встретить Путина

Ранее Орбан заявил, что санкции Европейского союза, введенные против России, наносят ущерб как Венгрии, так и всему европейскому региону. Кроме того, по его словам, ЕС способствует затягиванию конфликта на Украине, оправдывая свои действия необходимостью «защиты» Европы, передает RT.