На Енисее произошел разлив дизельного топлива

На реке Енисей в Красноярском крае судно получило пробоину, в результате в воду попало 10−15 тонн дизельного топлива, пишет РИА Новости.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Енисейского района, инцидент произошел в Казачинском районе около 21:00 по местному времени (17:00 по Москве).
«В результате происшествия в реку Енисей попало ориентировочно 10−15 тонн дизельного топлива. Необходимо ограничить посещение акватории реки Енисей на время проведения работ по очистке», — рассказали в ЕДДС по Енисейскому району.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае опрокинулся бензовоз. В результате ДТП произошел разлив восьми кубических метров дизельного топлива.