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На Енисее произошел разлив дизельного топлива

На Енисее специалисты проведут работы по очистке реки.

Источник: Аргументы и факты

На реке Енисей в Красноярском крае судно получило пробоину, в результате в воду попало 10−15 тонн дизельного топлива, пишет РИА Новости.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Енисейского района, инцидент произошел в Казачинском районе около 21:00 по местному времени (17:00 по Москве).

«В результате происшествия в реку Енисей попало ориентировочно 10−15 тонн дизельного топлива. Необходимо ограничить посещение акватории реки Енисей на время проведения работ по очистке», — рассказали в ЕДДС по Енисейскому району.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае опрокинулся бензовоз. В результате ДТП произошел разлив восьми кубических метров дизельного топлива.