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Российские военные в зоне СВО наткнулись на скелет украинского солдата

Российские военнослужащие в ходе выполнения боевых задач обнаружили скелетированные останки солдата ВСУ. Об этом сообщила неофициальная пресс-служба группировки «Север» ВС РФ, которая опубликовала фото скелета.

Источник: Life.ru

На снимке показаны фрагменты костей грудной клетки, присыпанные землёй. Также виден череп, скрытый под травой и опавшими листьями. На другом изображении демонстрируется амуниция ликвидированного военного — бронежилет защитного цвета.

Представители пресс-службы сообщили, что останки принадлежат украинскому военному с позывным «Татарин». Как указано в публикации, останки отправят в один из российских моргов. Опознание проведут исключительно с помощью ДНК-экспертизы.

Информацию о месте и времени находки скелетированных остатков не раскрыли.

Ранее в Сети показали фото тела солдата ВСУ, месяцами лежавшего в Курской области. На снимке видны останки тела, опознать их визуально уже невозможно. Однако то, что боец служил в украинской армии можно понять по униформе и обуви.