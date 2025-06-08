Иномарка сбила лося на трассе в российском регионе, погибли отец и сын

Вечером 7 июня на 11-м километре автодороги Нефтекамск-Янаул в Краснокамском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, сообщает «МК в Башкортостане».
По данным Госавтоинспекции республики, 38-летний водитель Skoda Octavia совершил наезд на лося, после чего автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.
В результате аварии погибли сам водитель и его 4-летний сын, находившийся в машине в качестве пассажира. Как сообщил начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов, оба скончались на месте до прибытия медиков. Лось также погиб от полученных травм.
Этот трагический случай вновь подчеркивает опасность ночных поездок по лесным трассам региона. В ГАИ напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными на участках, где возможно внезапное появление диких животных.
Следственные органы проводят проверку по факту происшествия.
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