Иномарка сбила лося на трассе в российском регионе, погибли отец и сын

В результате аварии погибли сам водитель и его 4-летний сын, находившийся в машине в качестве пассажира. Как сообщил начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов, оба скончались на месте до прибытия медиков. Лось также погиб от полученных травм.