Хинштейн: БПЛА Украины атаковал Успенский кафедральный собор

БПЛА частично повредил строение.
В Курской области беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в городе Рыльске утром 8 июня. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. В результате происшествия никто не пострадал, однако здание получило повреждения.
«Сегодня вражеский БПЛА совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске», — написал Хинштейн в своем официальном telegram-канале. По его словам, удар привел к повреждениям стекол, крыши, стен, дверей основного здания и колокольни.
По данным местных властей, специалисты уже проводят осмотр здания и оценивают ущерб, нанесенный атакой. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают экстренные службы и представители силовых структур.
URA.RU продолжает следить за развитием событий в приграничных регионах России. В последнее время Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Региональные власти рекомендуют жителям сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.