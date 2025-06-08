Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн: БПЛА Украины атаковал Успенский кафедральный собор

В Курской области беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в городе Рыльске утром 8 июня. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. В результате происшествия никто не пострадал, однако здание получило повреждения.

БПЛА частично повредил строение.

В Курской области беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в городе Рыльске утром 8 июня. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. В результате происшествия никто не пострадал, однако здание получило повреждения.

«Сегодня вражеский БПЛА совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске», — написал Хинштейн в своем официальном telegram-канале. По его словам, удар привел к повреждениям стекол, крыши, стен, дверей основного здания и колокольни.

По данным местных властей, специалисты уже проводят осмотр здания и оценивают ущерб, нанесенный атакой. Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают экстренные службы и представители силовых структур.

URA.RU продолжает следить за развитием событий в приграничных регионах России. В последнее время Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Региональные власти рекомендуют жителям сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.