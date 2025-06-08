Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский БПЛА атаковал Успенский кафедральный собор в Рыльске

КУРСК, 8 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали Успенский кафедральный собор в городе Рыльске Курской области, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Источник: Александр Хинштейн

«По предварительной информации, сегодня вражеский беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате удара осколками повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал он.