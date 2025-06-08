Украинский БПЛА атаковал Успенский кафедральный собор в Рыльске

«По предварительной информации, сегодня вражеский беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате удара осколками повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал он.