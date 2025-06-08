На Украине запаниковали из-за наступления ВС РФ на новом направлении: главное об СВО за 8 июня

Издание «Страна.ua» отмечало, что сейчас события на днепропетровском направлении крайне важны. Там заявили, что если ВС РФ удастся приблизиться к Днепру, то это будет означать катастрофу для Украины на всем южном фронте. Также в материале не исключили, что российская армия может создать плацдарм на правом берегу Днепру, чтобы потом использовать его для дальнейшего продвижения.