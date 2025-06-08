На Украине запаниковали из-за наступления ВС РФ на новом направлении: главное об СВО за 8 июня

ВС РФ активно наступают на стратегически важную для ВСУ территорию.
В Минобороны 8 июня официально подтвердили, что российские войска пересекли государственную границу Днепропетровской области. Это стратегически важная для украинской армии территория, потеря которой приведет к нарушениям в системе снабжения на всем южном фронте.
Кроме того, в текущей обстановке главред журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что наступление в регионе нацелено на создание там новой буферной зоны. Это поможет защитить российский регион. Главное об СВО к 8 июня — в материале URA.RU.
Стратегическое значение Днепропетровской области.
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Официальное подтверждение о заходе ВС России в Днепропетровскую область оборонное ведомство выпустило сегодня. Хотя ранее, с конца мая, военкоры и другие источники уже заявляли об этом. Военный обозреватель Юрий Подоляка отметил, что сейчас российские бойцы продвигаются из Котляровки в направлении границы региона, также они уже подошли вплотную к Новониколаевке. Официальных данных по этим фактам пока не приводится.
Издание «Страна.ua» отмечало, что сейчас события на днепропетровском направлении крайне важны. Там заявили, что если ВС РФ удастся приблизиться к Днепру, то это будет означать катастрофу для Украины на всем южном фронте. Также в материале не исключили, что российская армия может создать плацдарм на правом берегу Днепру, чтобы потом использовать его для дальнейшего продвижения.
Помимо прочего, по словам Игоря Коротченко, цель российских операций в регионе — создание новой буферной зоны. Подобное предотвратит ситуацию, аналогичную проникновению диверсантов Украины в некоторые районы Курской области. Контролировать эту зону будут до того времени, пока не решится вопрос безопасности для РФ, заявил эксперт в разговоре с URA.RU.
Зеленский попытался оправдаться за продолжение конфликта.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна была готова принять предложение о 30-дневном прекращении огня, ранее выдвинутое администрацией главы США Дональда Трампа. Однако по словам Зеленского, Россия якобы не поддержала подобных предложений. В то же время, после второго раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле, президент Украины отказался рассматривать меморандум РФ. По его словам, условия достижения мира в документе являются ультиматумом для второй стороны.
Кроме того, Киев длительное временя нарушает краткосрочные договоренности о прекращении огня. В частности, соглашения, достигнутые на время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, и в период Пасхального перемирия.
ВСУ оставили Запорожье без света.
В результате ударов Украины по территории Запорожской области оказались обесточены восемь муниципальных округов — Мелитопольский, Приазовский, Черниговский, Пологовский, Каменко-Днепровский, Акимовский и Приморский. Также, по словам главы региона Евгения Балицкого, электроснабжение нарушено и в отдельных районах Энергодара. Сейчас специалисты поэтапно ведут восстановительные работы.
ВСУ ударили по «Пятерочке» в Белгородской области.
В белгородском селе Никольское два беспилотника ВСУ ударили по парковке у магазина сети «Пятерочка». В результате этого один человек погиб, еще пятеро получили различные травмы. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в числе пострадавших — двое бойцов самообороны и один представитель подразделения «Орлан», которые помогали гражданским во время повторной атаки. Троим людям оказали медпомощь на месте, от госпитализации они отказались, еще двое — на обследовании в городской больнице.
В освобожденной Заре установили российский триколор.
ВС РФ водрузили на здание в освобожденной Заре триколорФото: Илья Московец © URA.RU.
В Минобороны сообщили, что в Заре (ДНР), освобожденной от военных противника, ВС РФ установили государственный флаг над самым западным зданием населенного пункта. Контроль над поселком установили подразделения группировки войск «Южная» при участии артиллерийских расчетов и штурмовиков.
Также командир отряда «Шторм» с позывным Искандер рассказал, что при освобождении поселка были уничтожены иностранные наемники и бойцы нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России). По словам источника, среди ликвидированных противников были как военные подготовленных штурмовых бригад, так и менее опытные представители теробороны ВСУ.
Обстановка в Курской области: противник продолжает наносить удары.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны ВСУ атакуют российские территории. Онлайн-трансляция.
В регионе украинский беспилотник ударил по селу Карыж, в результате чего пострадал 65-летний местный житель — у него минно-взрывная травма, а также осколочные ранения груди, живота и ног. Врио губернатора области Александр Хинштейн сообщил, что раненному оперативно оказали медпомощь, после чего его доставили в Курскую областную больницу в состоянии средней тяжести.
В Германии осудили отказ Зеленского забирать тела погибших военных.
Немецкий журналист Томас Репер жестко раскритиковал решение Киева не забирать тела погибших бойцов ВСУ при обмене 7 июня. Украинцы, как отмечает корреспондент, на обмен не прибыли. Он назвал подобное поведение «свинством» и выразил сомнение в возможности продолжения мирных переговоров в подобных условиях. Репер подчеркнул, что даже элементарное гуманитарное обязательство — передать тела погибших их семьям — Киев выполнять отказывается, передает «Пятый канал».