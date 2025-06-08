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Школьник погиб во время сбора ягод в Астраханской области

В Астраханской области следователи проводят проверку по факту гибели 10-летнего ребенка, скончавшегося в результате поражения электрическим током. Трагедия произошла во время сбора ягод у бабушки, где мальчик находился в гостях. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Ребенок погиб от удара током, когда собирал ягоды.

В Астраханской области следователи проводят проверку по факту гибели 10-летнего ребенка, скончавшегося в результате поражения электрическим током. Трагедия произошла во время сбора ягод у бабушки, где мальчик находился в гостях. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«Организована процессуальная проверка по факту гибели 10-летнего мальчика в результате поражения электрическим током», — сообщили в telegram-канале ведомства. В СК также сообщили, что инцидент случился в поселке Лиман Лиманского района Астраханской области. Ребенок, находившийся в гостях у своих бабушки и дедушки, забрался на стремянку, чтобы собрать ягоды с дерева, растущего на соседнем участке. В процессе сбора он случайно прикоснулся к оголенному участку электрического провода, в результате чего получил смертельное поражение током.

В ведомстве сообщили, что следственно-оперативная группа проводит установление всех деталей произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.