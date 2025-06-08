Молодая мать три часа умирала на глазах у дочери в ожидании скорой в Брянске

Девушка говорила с подругой по видеосвязи, когда у нее внезапно начался сильный отек и посинение тела. Ее знакомая попыталась сообщить об этом диспетчерам, но те никак не отреагировали. Повлиять на ситуацию попыталась и мать девушки, которая также не получила никакой реакции. Вся ситуация разворачивалась на глазах у дочери.