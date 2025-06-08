Молодая мать три часа умирала на глазах у дочери в ожидании скорой в Брянске

Молодая мать в Брянске впала в кому и умерла после трехчасового ожидания скорой помощи. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».
По данным журналистов, 1 мая девушка внезапно почувствовала резкую боль в нижней части живота и позвонила в скорую, но медики никак не приезжали. Жительница Брянска от безысходности связалась с родственниками из других городов, которые попытались повлиять на ситуацию.
Девушка говорила с подругой по видеосвязи, когда у нее внезапно начался сильный отек и посинение тела. Ее знакомая попыталась сообщить об этом диспетчерам, но те никак не отреагировали. Повлиять на ситуацию попыталась и мать девушки, которая также не получила никакой реакции. Вся ситуация разворачивалась на глазах у дочери.
Доктора приехали на место по вызову спустя три часа, после чего россиянку отправили в реанимацию. Она почти сразу впала в кому и уже к утру 2 мая умерла. Ее семья обратилась в правоохранительные органы с намерением разобраться с ситуацией.
— Вместо незамедлительного реагирования, диспетчер цинично изощрялась в предположениях, ставила диагнозы, вопросы по существу не задавались, анамнез не был собран, — передает слова подруги девушки газета.
Другой случай произошел в конце апреля, когда бригада скорой помощи оттолкнула жителя Волгограда с кровоизлиянием в мозг, после чего отказалась везти его на обследование в больницу.