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Самолет Boeing 747 вернулся в Шереметьево из-за замечания по работе систем

Было принято решение о выполнении пассажирского рейса на резервном самолете.

Источник: Аргументы и факты

Самолет авиакомпании «Россия» Boeing 747, направлявшийся рейсом Москва — Анадырь, вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла штатно. Об этом сообщили представители компания.

«Командир воздушного судна рейса FV6865 Москва — Анадырь принял решение о возврате в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования. Посадка осуществлена в штатном режиме в 20.20 по московскому времени», — уточнили представители компании в Telegram-канале.

Также там добавили, что было принято решение о выполнении рейса на резервном самолете. На время ожидания вылета пассажирам рейса предоставят напитки.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 с 17 пассажирами вынужденно сел в Томской области. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области.