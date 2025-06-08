Самолет Boeing 747 вернулся в Шереметьево из-за замечания по работе систем

Самолет авиакомпании «Россия» Boeing 747, направлявшийся рейсом Москва — Анадырь, вернулся в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования, посадка прошла штатно. Об этом сообщили представители компания.
«Командир воздушного судна рейса FV6865 Москва — Анадырь принял решение о возврате в аэропорт вылета из-за замечания по работе системы кондиционирования. Посадка осуществлена в штатном режиме в 20.20 по московскому времени», — уточнили представители компании в Telegram-канале.
Также там добавили, что было принято решение о выполнении рейса на резервном самолете. На время ожидания вылета пассажирам рейса предоставят напитки.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 с 17 пассажирами вынужденно сел в Томской области. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области.