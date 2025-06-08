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Хинштейн: в Рыльске дрон ВСУ атаковал Успенский кафедральный собор

Александр Хинштейн сообщил, что повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни.

Источник: Госдума РФ

Украинский беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в Рыльске, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«По предварительной информации, сегодня вражеский беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске», — написал Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, осколками повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания, а также колокольни. Он добавил, что в результате происшествия нет пострадавших.

Ранее 8 июня Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли удар по подстанции 100 кВ «Рыльск». В результате Рыльский район оказался обесточен.