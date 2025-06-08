Хинштейн: в Рыльске дрон ВСУ атаковал Успенский кафедральный собор

Украинский беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в Рыльске, пострадавших нет, сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«По предварительной информации, сегодня вражеский беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске», — написал Александр Хинштейн в Telegram.
По его словам, осколками повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания, а также колокольни. Он добавил, что в результате происшествия нет пострадавших.
Ранее 8 июня Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли удар по подстанции 100 кВ «Рыльск». В результате Рыльский район оказался обесточен.