Вице-президент США Вэнс счел безумием траты Байдена на Украину

Он также подчеркнул, что сейчас Соединенные Штаты стремятся к поиску решений в международных конфликтах, в том числе на Ближнем Востоке и в Европе. По словам вице-президента, Вашингтон придает важное значение дипломатии в вопросах, касающихся как Израиля, так и России с Украиной.