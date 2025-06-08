Вице-президент США Вэнс счел безумием траты Байдена на Украину

Байден тратил миллиарды долларов на поддержку ВСУ.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал ошибкой масштабную финансовую поддержку Украины во время президентства Джо Байдена. Об этом он заявил 8 июня в интервью подкастеру Тео Вону.
«Это просто безумие. Например, мы отправили Украине 300 миллиардов долларов. Но при этом президент США ни разу по-настоящему не попытался добиться дипломатического урегулирования», — сказал Вэнс на youtube-канале Вона.
Он также подчеркнул, что сейчас Соединенные Штаты стремятся к поиску решений в международных конфликтах, в том числе на Ближнем Востоке и в Европе. По словам вице-президента, Вашингтон придает важное значение дипломатии в вопросах, касающихся как Израиля, так и России с Украиной.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на продолжение переговоров между Россией и Украиной. Он не исключил возможность введения новых ограничительных мер против Москвы в случае необходимости.