Появилось видео спасения москвича, которого засосало в сточную трубу

«Потоп застал рабочего Мосводостока во время работы по очистке стока реки Чертановка. Однако вода так быстро начала прибывать, что потащила его в коллектор. На помощь рабочему пришли прохожие и его коллега. Они держали мужчину до приезда МЧС около 15 минут», — пишет telegram-канал Baza. Спасатели достали из воды обессиленного рабочего.