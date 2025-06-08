Появилось видео спасения москвича, которого засосало в сточную трубу

Мужчину затянуло в трубу во время работ.
Спасение жителя Москвы, которого из-за обильных дождей засосало в сточную трубу, попало на видео. Сначала рабочему Мосводостока на помощь поспешили прохожие и коллега, затем приехали спасатели, которые вытащили его из стока реки Чертановки.
«Потоп застал рабочего Мосводостока во время работы по очистке стока реки Чертановка. Однако вода так быстро начала прибывать, что потащила его в коллектор. На помощь рабочему пришли прохожие и его коллега. Они держали мужчину до приезда МЧС около 15 минут», — пишет telegram-канал Baza. Спасатели достали из воды обессиленного рабочего.
Чтобы мужчину, застрявшего в решетке ливневой канализации, не унесло течением, его держали несколько человек. Спасатели передали его медикам, пишет RT.