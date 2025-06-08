Хинштейн: Украинский беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в Рыльске

Украинские военные нанесли удар по Успенскому кафедральному собору в городе Рыльске Курской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«Храм неоднократно становился мишенью для украинских военных. Более того, ВСУ нанесли удар по собору в день Святой Троицы — один из главных православных праздников», — написал Хинштейн в Telegram.
Глава региона отметил, что в результате нападения были повреждены колокольни, оконные стёкла, стены, двери и кровля сооружения. К счастью, никто не пострадал.
Ранее сайт KP.RU писал о последствиях атаки ВСУ по Курской области. В больнице Рыльска скончалась 83-летняя женщина, получившая тяжелые ранения во время обстрела города.