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Хинштейн: Украинский беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в Рыльске

Хинштейн отметил, что Успенский собор неоднократно становился мишенью для ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные нанесли удар по Успенскому кафедральному собору в городе Рыльске Курской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Храм неоднократно становился мишенью для украинских военных. Более того, ВСУ нанесли удар по собору в день Святой Троицы — один из главных православных праздников», — написал Хинштейн в Telegram.

Глава региона отметил, что в результате нападения были повреждены колокольни, оконные стёкла, стены, двери и кровля сооружения. К счастью, никто не пострадал.

Ранее сайт KP.RU писал о последствиях атаки ВСУ по Курской области. В больнице Рыльска скончалась 83-летняя женщина, получившая тяжелые ранения во время обстрела города.