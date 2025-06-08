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Ребенок погиб от удара током, собирая ягоды под Астраханью

Погибший ребенок находился в гостях у бабушки и дедушки.

Источник: Аргументы и факты

В Астраханской области 10-летний ребенок погиб от удара током, собирая ягоды в гостях у бабушки с дедушкой, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел 8 июня в поселке Лиман. Ребенок поднялся на стремянку и собирал ягоды с дерева, которое находилось на соседнем участке.

«В ходе сбора он случайно коснулся части оголенного электрического провода и получил смертельный удар током», — говорится в сообщении СК.

По факту произошедшего организована процессуальная проверка.

Ранее стало известно, что в Калужской области погиб несовершеннолетний зацепер.