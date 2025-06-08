Ребенок погиб от удара током, собирая ягоды под Астраханью

В Астраханской области 10-летний ребенок погиб от удара током, собирая ягоды в гостях у бабушки с дедушкой, сообщили в пресс-службе регионального СК.
Инцидент произошел 8 июня в поселке Лиман. Ребенок поднялся на стремянку и собирал ягоды с дерева, которое находилось на соседнем участке.
«В ходе сбора он случайно коснулся части оголенного электрического провода и получил смертельный удар током», — говорится в сообщении СК.
По факту произошедшего организована процессуальная проверка.
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