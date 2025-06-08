В российском регионе ребенок погиб от удара током

В поселке Лиман Астраханской области произошла трагическая гибель 10-летнего мальчика, получившего смертельный удар электрическим током, сообщает РИА Новости. Инцидент случился в воскресенье, 8 июня, когда ребенок находился в гостях у бабушки с дедушкой.
По данным следственного управления СК РФ по региону, мальчик поднялся по стремянке, чтобы собрать ягоды с дерева на соседнем участке. В этот момент он случайно коснулся оголенного электрического провода.
Несмотря на оперативно прибывшую медицинскую помощь, спасти ребенка не удалось.
Следственные органы организовали процессуальную проверку по факту происшествия. На месте работала оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства трагедии, включая причины появления оголенного провода в доступном для детей месте.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.