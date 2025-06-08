Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина пожара на Пермской улице, в котором погибли две женщины

Предварительной причиной пожара на Пермской улице в Москве, в результате которого погибли две женщины, стало короткое замыкание проводки. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в пресс-службе столичного отделения Следственного комитета (СК) РФ.

Предварительной причиной пожара на Пермской улице в Москве, в результате которого погибли две женщины, стало короткое замыкание проводки. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в пресс-службе столичного отделения Следственного комитета (СК) РФ.

По словам представителей ведомства, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Правоохранители продолжают работу на месте происшествия.

— В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская, — передает официальный Telegram-канал отделения СК по Москве.

Пожар, о котором идет речь, произошел на складе вечером 8 июня. Возгорание на площади 30 квадратных метров ликвидировали свыше 20 профильных специалистов и семь единиц пожарной техники. 33 человека были эвакуированы с верхних этажей здания.