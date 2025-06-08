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Шестеро иностранных туристов пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

В результате аварии пострадали пятеро туристов из 12 находившихся в микроавтобусе.

Источник: Аргументы и факты

Шестеро иностранных туристов пострадали в аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом пишет агентство IHA.

Авария произошла в 08.30 по московскому времени на трассе D400 в районе Манавгата. Отмечается, что водитель потерял управление, транспортное средство вылетело с трассы и врезалось в ограждение.

В результате аварии пострадали пятеро туристов из 12 находившихся в микроавтобусе. Речь идет о гражданке Казахстана и пятерых гражданах ФРГ. Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что более 30 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде. Автобус перевернулся на бок, и многие пассажиры оказались заблокированными внутри.