Шестеро иностранных туристов пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции

Шестеро иностранных туристов пострадали в аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом пишет агентство IHA.
Авария произошла в 08.30 по московскому времени на трассе D400 в районе Манавгата. Отмечается, что водитель потерял управление, транспортное средство вылетело с трассы и врезалось в ограждение.
В результате аварии пострадали пятеро туристов из 12 находившихся в микроавтобусе. Речь идет о гражданке Казахстана и пятерых гражданах ФРГ. Пострадавших госпитализировали.
Ранее сообщалось, что более 30 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде. Автобус перевернулся на бок, и многие пассажиры оказались заблокированными внутри.