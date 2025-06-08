ВС РФ зашли в Днепропетровскую область: чем она важна, каковы возможные цели

Эксперт уточнил, что глубина формируемой буферной зоны может достигать 70−120 километров на украинской территории. Российские военные планируют удерживать этот участок до тех пор, пока не будут устранены риски для безопасности России. По словам аналитика, такие меры необходимы для предотвращения новых атак со стороны украинских сил и минимизации угрозы приграничным российским районам.