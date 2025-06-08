В Белгородской области в результате атаки ВСУ ранены два мирных жителя

Напомним, что днём в Белгородской области при атаке на Никольское пострадали пять человек. Среди пострадавших — два бойца территориальной обороны и один военнослужащий подразделения «Орлан». В результате взрыва произошло возгорание легкового автомобиля, которое оперативно ликвидировали прибывшие пожарные расчёты. Четыре других транспортных средства получили повреждения от разлетевшихся осколков.