Появилось видео спасения мужчины, затянутого в коллектор на юге Москвы

Рабочего, которого затянуло в сточную трубу из-за сильных ливней на юге Москвы, до приезда спасателей на протяжении 15 минут удерживали двое прохожих и коллега. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил Telegram-канал Baza.
Мужчина занимался очисткой стока реки Чертановка, когда внезапно вода начала быстро прибывать, утаскивая его в коллектор. Вскоре прибывшие на место сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ благополучно вытащили мужчину из воды, следует из публикации.
Спасатели также передали вызволенного из западни рабочего медикам бригады скорой помощи.
Другой случай произошел в подмосковном Солнечногорске, где в вязкой грязи застряли двое детей, которые катались на велосипедах.