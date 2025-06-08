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Хинштейн: в Курской области восстановили энергоснабжение после ударов ВСУ

В три района Курской области вернули электричество после атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Аварийные службы восстановили электроснабжение в районах Курской области, которые пострадали от обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Специалисты ПАО “Россети” оперативно устранили последствия атаки ВСУ, которая привела к перебоям в электроснабжении. Напомню, что три муниципалитета остались без электричества из-за отключения подстанции “Рыльск”», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Накануне украинские военные нанесли удар по Успенскому кафедральному собору в городе Рыльск Курской области с помощью беспилотного летательного аппарата. В результате нападения были повреждены колокольни, оконные стёкла, стены, двери и кровля сооружения.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что в регионе продолжается работа по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за обстрелов ВСУ.