Хинштейн: в Курской области восстановили энергоснабжение после ударов ВСУ

«Специалисты ПАО “Россети” оперативно устранили последствия атаки ВСУ, которая привела к перебоям в электроснабжении. Напомню, что три муниципалитета остались без электричества из-за отключения подстанции “Рыльск”», — сообщил он в своём Telegram-канале.