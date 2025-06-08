Самолет с 16 пассажирами разбился в Теннесси

В США с начала года уже произошло несколько серьезных авиационных происшествий: 1 мая легкомоторный самолет потерпел крушение у побережья Коннектикута, а в январе после столкновения с вертолетом разбился авиалайнер с 28 пассажирами на борту. Кроме того, в апреле вертолет упал в реку Гудзон, что привело к гибели шести человек, включая руководителя филиала Siemens и его семью, передает RT.