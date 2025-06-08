Самолет с 16 пассажирами разбился в Теннесси

Крушение самолета в США обошлось без жертв.
В штате Теннесси в США в 60 милях к югу от Нэшвилла произошла авиакатастрофа. На борту потерпевшего крушение самолета находились пассажиры. Об этом информирует дорожный патруль штата.
«По предварительным данным, на борту находилось от 16 до 20 человек. Некоторые из них были доставлены по воздуху в близлежащие больницы», — говорится в сообщении дорожного патруля, на которое ссылается CNN.
Несколько человек транспортировали в местные больницы. Остальным медики оказали помощь на месте происшествия.
В США с начала года уже произошло несколько серьезных авиационных происшествий: 1 мая легкомоторный самолет потерпел крушение у побережья Коннектикута, а в январе после столкновения с вертолетом разбился авиалайнер с 28 пассажирами на борту. Кроме того, в апреле вертолет упал в реку Гудзон, что привело к гибели шести человек, включая руководителя филиала Siemens и его семью, передает RT.