В Ростовской области проверят сообщения об избиении пенсионера мигрантами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн — РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту конфликта в Мартыновском районе Ростовской области, где, предположительно, дети мигрантов избили местного пенсионера, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по региону.
В воскресение ряд местных Telegram-каналов опубликовал видео, якобы снятое в хуторе Денисов в Мартыновском районе Ростовской области. Судя по кадрам, между местными жителями произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В комментариях к видео утверждалось, что вечером в субботу якобы дети мигрантов из Средней Азии — турок-месхетинцев — избили толпой пенсионера. Утверждается, что после этого инцидента жители хутора просят защиты у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Ростовская полиция по факту конфликта начала проверку.
«Полицейские проводят проверку по факту конфликта, случившегося в Мартыновском районе», — говорится в сообщении главка МВД РФ по региону.
По данным правоохранителей, предварительно установлено, что 61-летний местный житель и его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделали замечание двум молодым людям в возрасте 19 и 20 лет. После чего словесная перепалка переросла в драку.
«Один из зачинщиков конфликта обратился за медицинской помощью. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных других участников инцидента», — говорится в сообщении.
В ведомстве не опровергли информацию, что в конфликте принимали участие дети мигрантов. Вместе с тем установлено, что конфликт не имел межнациональной подоплеки, подчеркнули в пресс-службе.