В Ростовской области проверят сообщения об избиении пенсионера мигрантами

В воскресение ряд местных Telegram-каналов опубликовал видео, якобы снятое в хуторе Денисов в Мартыновском районе Ростовской области. Судя по кадрам, между местными жителями произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В комментариях к видео утверждалось, что вечером в субботу якобы дети мигрантов из Средней Азии — турок-месхетинцев — избили толпой пенсионера. Утверждается, что после этого инцидента жители хутора просят защиты у главы СК РФ Александра Бастрыкина. Ростовская полиция по факту конфликта начала проверку.