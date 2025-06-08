В Ростовской области дети мигрантов напали на пенсионера

По данным регионального главка МВД, 61-летний мужчина и его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделали замечание двум молодым людям 19 и 20 лет, после чего словесная перепалка переросла в потасовку. Один из участников конфликта обратился за медицинской помощью. В ведомстве подчеркнули, что инцидент не носил межнационального характера, однако проверка продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.