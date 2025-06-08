В Ростовской области дети мигрантов напали на пенсионера

В Мартыновском районе Ростовской области правоохранительные органы проводят проверку по факту конфликта, в ходе которого, по предварительным данным, двое молодых людей избили местного пенсионера. Инцидент произошел в хуторе Денисов, а его видео появилось в Telegram-каналах с утверждениями, что в драке участвовали дети мигрантов из Средней Азии.
По данным регионального главка МВД, 61-летний мужчина и его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделали замечание двум молодым людям 19 и 20 лет, после чего словесная перепалка переросла в потасовку. Один из участников конфликта обратился за медицинской помощью. В ведомстве подчеркнули, что инцидент не носил межнационального характера, однако проверка продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.
«Один из зачинщиков конфликта обратился за медицинской помощью. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных других участников инцидента», — сообщило ведомство.
Местные жители, обеспокоенные ситуацией, обратились за защитой к руководству Следственного комитета.
Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали школьника, обманувшего пенсионерку на 4,2 миллиона рублей.