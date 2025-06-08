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Авиакатастрофа в США: в штате Теннесси рухнул самолёт с 20 людьми

В штате Теннесси упал самолёт с двумя десятками человек на борту.

Источник: Комсомольская правда

В дорожной полиции штата Теннесси сообщили, что самолет с примерно 20 людьми на борту потерпел крушение около города Туллахома. Об этом стало известно из публикации ведомства в соцсети X.

«По предварительной информации, на борту находились от 16 до 20 человек. Некоторые из них были доставлены на медицинском вертолете в больницы», — следует из текста сообщения.

Уточняется, что специалисты дорожной полиции штата Теннесси оказывают помощь полиции Туллахомы по случаю инцидента.

По данным CNN, разбившийся самолет был предназначен для парашютных прыжков. Количество пострадавших на данный момент неизвестно.

Ранее KP.RU писал, что в Филадельфии произошла авиакатастрофа медицинского самолета — на борту находились шесть человек, включая ребенка-пациента. По предварительной информации, выживших нет.