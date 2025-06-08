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В Теннесси потерпел крушение пассажирский самолёт

По предварительным данным, на борту находились 16−20 человек.

Источник: Аргументы и факты

В Соединённых Штатах упало пассажирское воздушное судно, на его борту находилось от 16 до 20 человек, говорится в сообщении местных властей в соцсети X*.

Инцидент случился в Теннесси. Точное число пострадавших в настоящее время не приводится. Известно, что есть госпитализированные.

«Дорожный патруль Теннесси оказывает помощь полиции Туллахомы на месте крушения самолёта на Old Shelbyville Road. По предварительным данным, на борту находились 16−20 человек. Некоторые были доставлены по воздуху в близлежащие больницы», — информирует местная дорожная служба.

Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в городе Орландо в Соединённых Штатах самолёт перед взлётом загорелся на взлётно-посадочной полосе. На борту находилось около 300 пассажиров.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.