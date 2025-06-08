В Теннесси потерпел крушение пассажирский самолёт

В Соединённых Штатах упало пассажирское воздушное судно, на его борту находилось от 16 до 20 человек, говорится в сообщении местных властей в соцсети X*.
Инцидент случился в Теннесси. Точное число пострадавших в настоящее время не приводится. Известно, что есть госпитализированные.
«Дорожный патруль Теннесси оказывает помощь полиции Туллахомы на месте крушения самолёта на Old Shelbyville Road. По предварительным данным, на борту находились 16−20 человек. Некоторые были доставлены по воздуху в близлежащие больницы», — информирует местная дорожная служба.
Все обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в городе Орландо в Соединённых Штатах самолёт перед взлётом загорелся на взлётно-посадочной полосе. На борту находилось около 300 пассажиров.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.