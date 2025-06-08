Самолет с двумя десятками человек на борту упал в штате Теннесси

В окрестностях города Туллахома, штат Теннесси, сообщает дорожная полиция штата в X.
«Сотрудники дорожной полиции Теннесси оказывают помощь полиции Туллахомы на месте происшествия», — говорится в сообщении. — «По предварительным данным, на борту находились от 16 до 20 человек. Некоторые из них были эвакуированы на медицинском вертолете в больницы».
Информация о количестве пострадавших пока не предоставлена. По данным телеканала CNN, упавший самолет использовался для прыжков с парашютом.
Ранее легкомоторный самолет рухнул на жилой дом в Германии и загорелся.