Самолет с двумя десятками человек на борту упал в штате Теннесси

«Сотрудники дорожной полиции Теннесси оказывают помощь полиции Туллахомы на месте происшествия», — говорится в сообщении. — «По предварительным данным, на борту находились от 16 до 20 человек. Некоторые из них были эвакуированы на медицинском вертолете в больницы».