Дети мигрантов в Ростовской области избили пенсионера

Несколько местных Telegram-каналов разместили видео, которое якобы было снято в хуторе Денисов в Мартыновском районе. Судя по кадрам, между местными жителями произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В комментариях к видео говорилось, что вечером в субботу, 7 июня, якобы дети мигрантов толпой избили пенсионера. Утверждается, что после данного инцидента жители хутора просят защиты у председателя СК России Александра Бастрыкина. Следователи по факту конфликта начали проверку.