Дети мигрантов в Ростовской области избили пенсионера

Правоохранители проводят проверку по факту конфликта в Мартыновском районе Ростовской области, где, предположительно, дети мигрантов избили пенсионера. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в СУ Следственного комитета России по региону.
Несколько местных Telegram-каналов разместили видео, которое якобы было снято в хуторе Денисов в Мартыновском районе. Судя по кадрам, между местными жителями произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. В комментариях к видео говорилось, что вечером в субботу, 7 июня, якобы дети мигрантов толпой избили пенсионера. Утверждается, что после данного инцидента жители хутора просят защиты у председателя СК России Александра Бастрыкина. Следователи по факту конфликта начали проверку.
— Следственным отделом организовано проведение доследственной проверки по факту конфликта в Мартыновском районе, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Предварительно установлено, что 61-летний местный житель и его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделали замечание двум молодым людям в возрасте 19 и 20 лет. После чего словесный конфликт перерос в драку.
— Один из зачинщиков конфликта обратился за медпомощью. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных других участников инцидента, — сообщили в МВД РФ по региону.
В ведомстве не опровергли информацию, что в конфликте участвовали дети мигрантов. Вместе с тем установлено, что конфликт не имел межнациональной подоплеки, передает РИА Новости.
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