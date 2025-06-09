Более 30 свертков с мефедроном изъяли полицейские у юноши на севере Москвы

«В ходе несения службы на Ленинградском шоссе сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на молодого человека, который вел себя подозрительно. При личном досмотре у него изъяли 31 сверток с веществом неизвестного происхождения общей массой 27 г. В дальнейшем было установлено, что подозреваемый оборудовал тайниковые закладки с наркотиками, из которых изъято более 6,35 г аналогичного вещества», — говорится в сообщении.
Согласно проведенному исследованию, в части изъятого содержится наркотическое средство — N-метилэфедрон. По факту задержания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 4 ст. 228 УК РФ. («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание возможных соучастников преступления.