Более 30 свертков с мефедроном изъяли полицейские у юноши на севере Москвы

«В ходе несения службы на Ленинградском шоссе сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на молодого человека, который вел себя подозрительно. При личном досмотре у него изъяли 31 сверток с веществом неизвестного происхождения общей массой 27 г. В дальнейшем было установлено, что подозреваемый оборудовал тайниковые закладки с наркотиками, из которых изъято более 6,35 г аналогичного вещества», — говорится в сообщении.