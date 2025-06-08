Армия США направила нацгвардию в Лос-Анджелес из-за протестов против Трампа

Армия Соединённых Штатов сообщила, что на данный момент в Лос-Анджелесе уже дислоцированы около 300 солдат, которые находятся в трёх разных локациях как в самом городе, так и в его окрестностях. Ожидается, что их присутствие поможет обеспечить порядок и безопасность на фоне эскалации уличных протестов.