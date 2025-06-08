Армия США направила нацгвардию в Лос-Анджелес из-за протестов против Трампа

В воскресенье мэр Лос-Анджелеса Барен Басс опровергла слова хозяина Белого дома о том, что национальная гвардия уже активно работает над подавлением беспорядков. Она заявила, что войска ещё даже не прибыли в город.
Протесты начались ещё в субботу. Видео © Х / nicksortor.
Армия Соединённых Штатов сообщила, что на данный момент в Лос-Анджелесе уже дислоцированы около 300 солдат, которые находятся в трёх разных локациях как в самом городе, так и в его окрестностях. Ожидается, что их присутствие поможет обеспечить порядок и безопасность на фоне эскалации уличных протестов.
Протестующих разгоняли водомётами. Видео © Х / ianonpatriot.
Напомним, в эти выходные США охватили жёсткие акции протеста против иммиграционных рейдов, основные беспорядки разразились на улицах Лос-Анджелеса. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что власти могут отправить в город морпехов из-за незатихающих протестов. Сам американский лидер Дональд Трамп, против политики которого выступают иммигранты и некоторые американцы, высоко оценил разгон протестующих газом и стрельбой.