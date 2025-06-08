Рогов: в Запорожье прогремели взрывы и слышна стрельба

Запорожская область расположена в нижнем течении Днепра. По итогам референдума осенью 2022 года она стала частью России, однако Киев не признает легитимность этих решений и продолжает вести военные действия на территории региона. В настоящее время под контролем России находится более 75% области, тогда как сам областной центр — город Запорожье — остается под контролем Украины. С марта 2023 года временным административным центром региона является Мелитополь.