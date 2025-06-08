Самолёт с пассажирами рухнул в американском штате Теннесси, есть пострадавшие

В Теннесси упал пассажирский самолёт. Видео © Х / Sofia.
Инцидент произошёл в округе Коффи, недалеко от Олд Шелбивилл Роуд. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники Дорожного патруля Теннесси, которые совместно с полицией Туллахомы оказывают помощь пострадавшим. Некоторых пассажиров пришлось транспортировать в медицинские учреждения воздушным путём.
В настоящее время устанавливаются причины катастрофы и точное количество людей, находившихся на борту воздушного судна. Местные власти и аварийные службы продолжают работать на месте происшествия.
Ранее легкомоторный самолёт рухнул на жилой дом в Германии. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека. Однако, кто именно погиб — пассажиры или жильцы дома, — неизвестно. Инцидент произошёл в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.