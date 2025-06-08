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Фотограф из Британии получил пулевое ранение на протесте в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе проходят протесты против миграционной политики властей США.

Источник: Аргументы и факты

Фотограф из Британии Ник Стерн пострадал в ходе протестов в Лос-Анджелесе, информирует The Times.

По данным издания, речь идёт о пулевом ранении в ногу. В настоящее время Стерн находится в медучреждении, врачи провели операцию.

«Предполагается, что они должны стрелять в землю перед людьми, а не целенаправленно по отдельным людям, но выстрел был сделан прямо в меня. В тот момент не было никакой толпы, которую следовало разогнать, я не могу объяснить, почему они вообще стреляли», — рассказал фотограф журналистам.

Напомним, в Соединённых Штатах рейд иммиграционной и таможенной полиции по поиску нелегалов перерос в стычки с протестующими в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе заявил, что протестующим в ходе акций запретят носить маски.