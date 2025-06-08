Фотограф из Британии получил пулевое ранение на протесте в Лос-Анджелесе

«Предполагается, что они должны стрелять в землю перед людьми, а не целенаправленно по отдельным людям, но выстрел был сделан прямо в меня. В тот момент не было никакой толпы, которую следовало разогнать, я не могу объяснить, почему они вообще стреляли», — рассказал фотограф журналистам.