Фотограф из Британии получил пулевое ранение на протесте в Лос-Анджелесе

Фотограф из Британии Ник Стерн пострадал в ходе протестов в Лос-Анджелесе, информирует The Times.
По данным издания, речь идёт о пулевом ранении в ногу. В настоящее время Стерн находится в медучреждении, врачи провели операцию.
«Предполагается, что они должны стрелять в землю перед людьми, а не целенаправленно по отдельным людям, но выстрел был сделан прямо в меня. В тот момент не было никакой толпы, которую следовало разогнать, я не могу объяснить, почему они вообще стреляли», — рассказал фотограф журналистам.
Напомним, в Соединённых Штатах рейд иммиграционной и таможенной полиции по поиску нелегалов перерос в стычки с протестующими в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп на фоне беспорядков в Лос-Анджелесе заявил, что протестующим в ходе акций запретят носить маски.