Власти Нидерландов планировали продать детей беженцев с Украины

Семья из Артемовска (Бахмута) столкнулась с попыткой изъятия детей властями Нидерландов. Олеся Платонова, бежавшая с двумя детьми в город Нарден, на четвертый день пребывания в центре для беженцев лишилась сына и дочери — их забрали в распределительный центр.