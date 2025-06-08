Власти Нидерландов планировали продать детей беженцев с Украины

Семья из Артемовска (Бахмута) столкнулась с попыткой изъятия детей властями Нидерландов. Олеся Платонова, бежавшая с двумя детьми в город Нарден, на четвертый день пребывания в центре для беженцев лишилась сына и дочери — их забрали в распределительный центр.
Два года родители через суды добивались возврата детей. Отец семейства Андрей рассказал военкору RT, что слушание специально перенесли на более ранний срок, чтобы исключить его участие, но он успел приехать. Мужчина убежден, что детей планировали продать за 10 тыс. евро приемным семьям.
Сейчас семья воссоединилась и проживает в Мариуполе.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области дети мигрантов напали на пенсионера.