Ребёнок погиб от удара электрическим током, собирая ягоды под Астраханью

По предварительным данным, 10-летний мальчик находился в гостях у бабушки с дедушкой. Во время сбора ягод с дерева на соседнем участке он поднялся по стремянке и случайно коснулся оголенного электрического провода, получив смертельный удар током. Следственно-оперативная группа в настоящее время устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее трагический инцидент произошёл в селе Билютай Республики Бурятия, где в результате возгорания частного жилого дома погиб трёхлетний ребенок. Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело малыша в горящем помещении. По факту случившегося назначена проверка.