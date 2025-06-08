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Ребёнок погиб от удара электрическим током, собирая ягоды под Астраханью

Следственный комитет России по Астраханской области начал процессуальную проверку по факту гибели ребёнка от удара электрическим током. Трагедия произошла в воскресенье в посёлке Лиман Лиманского района, сообщили в СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, 10-летний мальчик находился в гостях у бабушки с дедушкой. Во время сбора ягод с дерева на соседнем участке он поднялся по стремянке и случайно коснулся оголенного электрического провода, получив смертельный удар током. Следственно-оперативная группа в настоящее время устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее трагический инцидент произошёл в селе Билютай Республики Бурятия, где в результате возгорания частного жилого дома погиб трёхлетний ребенок. Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело малыша в горящем помещении. По факту случившегося назначена проверка.