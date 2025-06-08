Дети мигрантов вместе со взрослыми избили пенсионера в Ростовской области

Конфликт произошел 7 июня около 19:30 в хуторе Денисов после того, как водитель «Газели» чуть не сбил пожилого мужчину. По словам родственника, после замечания пенсионера из автомобиля вышли несколько человек, среди которых были представители турко-месхетинской общины из соседнего поселка. Сначала пострадал родственник пенсионера, затем нападавшие избили самого мужчину. К инциденту впоследствии присоединилась группа местных жителей, по оценкам очевидцев, до 50 человек.