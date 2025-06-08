Дети мигрантов вместе со взрослыми избили пенсионера в Ростовской области

Пострадавший обратился в полицию.
Дети мигрантов жестоко избили пенсионера в Ростовской области из-за замечания. К избиению подключились и взрослые, в результате чего 60-летнего пенсионера чуть не убили. Публикацию с такой информацией репостнул в свои соцсети председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он намерен взять ситуацию на личный контроль.
«Завтра в связи сочередным инцидентом направлю запросы врио Губернатора и Министру внутренних дел», — заявил Нилов в своем telegram-канале. По его словам, ситуация требует пристального внимания правоохранительных органов и властей региона.
Конфликт произошел 7 июня около 19:30 в хуторе Денисов после того, как водитель «Газели» чуть не сбил пожилого мужчину. По словам родственника, после замечания пенсионера из автомобиля вышли несколько человек, среди которых были представители турко-месхетинской общины из соседнего поселка. Сначала пострадал родственник пенсионера, затем нападавшие избили самого мужчину. К инциденту впоследствии присоединилась группа местных жителей, по оценкам очевидцев, до 50 человек.
Пострадавший был госпитализирован в Волгодонске с многочисленными травмами. В полицию поступило заявление. Местные жители опасаются, что виновные могут уйти от ответственности из-за влияния диаспоры в населенном пункте, где большинство составляют пожилые люди и мигранты.