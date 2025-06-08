Сенатор Табервилл: Зеленский осознал поражение и пытается втянуть США в конфликт

«В этом нет никаких сомнений, потому что [он] не может выиграть в этом конфликте самостоятельно. Он понимает, что проигрывает», — заявил Табервилл, отвечая на вопрос о попытках Зеленского вовлечь Североатлантический альянс в противостояние с Россией. Слова приводит The Hill.