Зеленский осознает поражение, полагают в США.
Президент Украины Владимир Зеленский осознает поражение в конфликте с Россией и пытается втянуть в него страны НАТО. Об этом 8 июня в интервью радиостанции WABC заявил американский сенатор Томми Табервилл.
«В этом нет никаких сомнений, потому что [он] не может выиграть в этом конфликте самостоятельно. Он понимает, что проигрывает», — заявил Табервилл, отвечая на вопрос о попытках Зеленского вовлечь Североатлантический альянс в противостояние с Россией. Слова приводит The Hill.
Сенатор также отметил, что Киев сознательно идет на эскалацию конфликта, атакуя российские аэродромы. В частности, по его словам, недавние удары беспилотниками по объектам в разных регионах России свидетельствуют о стремлении украинских властей обострить ситуацию и расширить масштабы боевых действий.
1 июня Минобороны РФ сообщило о попытках атак со стороны Украины на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с использованием FPV-дронов. Атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, возникшие в Мурманской и Иркутской областях, оперативно ликвидировали. Жертв среди российских военнослужащих нет, подчеркнули в ведомстве.