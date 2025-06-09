Москвича и гражданина Индии спасли на водоемах столицы в воскресенье

«Во время патрулирования акватории Большого Садового пруда дежурной сменой поисково-спасательной станции “Академическая” замечен пловец, выбившийся из сил и периодически уходящий под воду. В 80 м от берега мужчину подняли на борт катера, доставили на берег и оказали первую помощь. Пострадавший 2006 года рождения пояснил, что во время заплыва у него свело судорогой мышцы ног. После оказания медицинской помощи бригадой скорой, гражданин от госпитализации отказался и убыл со станции в сопровождении родственников», — говорится в сообщении.
На акватории Большого Строгинского затона в районе пляжа по ул. Маршала Катукова патрулем поисково-спасательной станции «Строгино» замечен мужчина, выбившийся из сил и скрывшийся под водой. В 10 м от берега его подняли из толщи воды на сушу и приступили к реанимационным действиям. После оказания первой помощи пострадавшего доставили на спасательную станцию и передали бригаде медиков. Спасенным оказался гражданин Республики Индия 1999 года рождения. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Оба происшествия произошли в запрещенных для купания местах.
Спасатели на воде настоятельно рекомендуют купаться только в разрешённых для этого местах, где есть оборудованные пляжи со всем необходимым, на них дежурят ведомственные спасатели, дно проверено и безопасно. Не переоценивайте своих сил во время купания, не заплывайте далеко от берега.