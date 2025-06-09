Москвича и гражданина Индии спасли на водоемах столицы в воскресенье

«Во время патрулирования акватории Большого Садового пруда дежурной сменой поисково-спасательной станции “Академическая” замечен пловец, выбившийся из сил и периодически уходящий под воду. В 80 м от берега мужчину подняли на борт катера, доставили на берег и оказали первую помощь. Пострадавший 2006 года рождения пояснил, что во время заплыва у него свело судорогой мышцы ног. После оказания медицинской помощи бригадой скорой, гражданин от госпитализации отказался и убыл со станции в сопровождении родственников», — говорится в сообщении.