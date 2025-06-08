«Страна.ua»: на Украине боятся массированной атаки бомбардировщиков ночью 9 июня

Атаку бомбардировщиками ожидают на Украине как ответную меру за удары по аэродромам.
По территории Украины ожидаются массированные ракетные удары бомбардировщиками, которые станут ответным шагом за атаку на российские аэродромы. Об этом сообщают украинские издания.
«Атака возможна в ближайшие часы, а ее целями могут стать энергообъекты Киева, Ровенской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Николаевской и Кировоградской областей», — пишет украинское издание «Страна.ua». Граждан призывают зарядить пауэрбанки и следить за сообщениями о возможных воздушных тревогах.
Ранее массированные удары были нанесены по сети тоннелей в Харькове. В зону поражения попали также цеха по сборке беспилотников, авиазавод и железнодорожные станции, куда прибыли составы с боеприпасами и военной техникой, сообщало 360.ru.