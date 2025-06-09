Минобороны РФ: 24 БПЛА сбито над страной за последние два часа

Беспилотники вновь атаковали территорию России.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Атака произошла в период с 22:00 до полуночи 8 июня, говорится в информации, предоставленной Министерством обороны.
«ПВО с 22:00 до 0:00 уничтожила 24 украинских БПЛА. Они самолетного типа», — пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения Минобороны.
В небе над Воронежской областью сбили 17 дронов. Еще семь уничтожили над территорией Белгородской области.
Массированные атаки украинских беспилотников на российские регионы фиксируются регулярно. Так 8 июня российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 131 беспилотный летательный аппарат, запущенный с украинской стороны. По данным Министерства обороны России, 73 из них были сбиты за пределами района проведения специальной военной операции. В Свердловском районе Орловской области в результате атаки в получил повреждения участок газопровода, пишет телеканал 360.