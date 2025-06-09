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СК проверяет информацию об изнасиловании пятиклассницы в петербургской больнице

Следователи начали проверку по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней пациентки одной из детских больниц Петербурга. По предварительным данным, противоправные действия совершили две несовершеннолетние девушки, которые также находились на лечении в медучреждении. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

Следователи начали проверку по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней пациентки одной из детских больниц Петербурга. По предварительным данным, противоправные действия совершили две несовершеннолетние девушки, которые также находились на лечении в медучреждении. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

— В следственный отдел поступила информация о том, что 5 июня в отношении 11-летней девочки, которая находилась на лечении в больнице в Петроградском районе, двумя несовершеннолетними пациентками совершены противоправные действия, — написали в Telegram-канале ведомства.

После происшествия начата процессуальная проверка по статье 132 УК России «Совершение насильственных действия сексуального характера».

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки.

В одной из частных клиник Москвы 20-летний медбрат подозревается в изнасиловании 16-летнего подростка. Об этом 8 июня сообщила Baza.