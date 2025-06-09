СК проверяет информацию об изнасиловании пятиклассницы в петербургской больнице

Следователи начали проверку по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней пациентки одной из детских больниц Петербурга. По предварительным данным, противоправные действия совершили две несовершеннолетние девушки, которые также находились на лечении в медучреждении. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в ГСУ СК РФ по городу.