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Лебедев: по базе ВСУ в Черниговской области нанесли удар

Российские войска нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в пригороде Нежина Черниговской области. Об этом 8 июня сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

ВС РФ ударили по базе ВСУ.

Российские войска нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в пригороде Нежина Черниговской области. Об этом 8 июня сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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«В Нежине в пригород, по тренировочной базе (нанесен удар — прим. URA.RU)», — уточнил Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, также поступила информация о еще одном ударе по району аэродрома Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области, однако она пока не подтверждена.

Министерство обороны России сообщало о продвижении российских подразделений на территории Днепропетровской области. По оценкам экспертов, в случае дальнейшего наступления возможными целями ВС РФ могут стать объекты транспортной инфраструктуры.