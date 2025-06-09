Лебедев: по базе ВСУ в Черниговской области нанесли удар

«В Нежине в пригород, по тренировочной базе (нанесен удар — прим. URA.RU)», — уточнил Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, также поступила информация о еще одном ударе по району аэродрома Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области, однако она пока не подтверждена.