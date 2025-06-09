Лебедев: по базе ВСУ в Черниговской области нанесли удар

ВС РФ ударили по базе ВСУ.
Российские войска нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в пригороде Нежина Черниговской области. Об этом 8 июня сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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«В Нежине в пригород, по тренировочной базе (нанесен удар — прим. URA.RU)», — уточнил Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, также поступила информация о еще одном ударе по району аэродрома Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области, однако она пока не подтверждена.
Министерство обороны России сообщало о продвижении российских подразделений на территории Днепропетровской области. По оценкам экспертов, в случае дальнейшего наступления возможными целями ВС РФ могут стать объекты транспортной инфраструктуры.