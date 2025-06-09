За два часа ПВО уничтожила 24 украинских дрона

В результате атаки украинских дронов на Белгородскую область вечером 8 июня пострадали два мирных жителя. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что один из пострадавших — сотрудник администрации Красной Яруги. Он получил осколочные ранения головы и шеи. Второй пострадавший находится в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги и множественными слепыми осколочными ранениями. В настоящее время медики проводят ему операцию.