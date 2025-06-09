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Средства ПВО сбили 24 украинских беспилотника над двумя регионами за два часа

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 24 БПЛА над Воронежской и Белгородской областями. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщило Министерство обороны России.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 24 БПЛА над Воронежской и Белгородской областями. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщило Министерство обороны России.

— С 22:00 до 0:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 24 украинских беспилотника: 17 над Воронежской областью и семь над Белгородской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Дрон Вооруженных сил Украины повредил фасад и остекление жилого дома в Истре. Об этом 8 июня сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в результате атаки объекты критической инфраструктуры не получили повреждений.

Он уточнил, что профильные специалисты уже прибыли на место произошедшего.

Губернатор до этого сообщил, что при ударе украинского коптера в районе деревни Соколово-Хомьяново Раменского городского округа пострадала 75-летняя женщина.